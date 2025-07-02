02 июля 2025
01 июля 2025

ХМАО вошел в ТОП-10 регионов с самым непродолжительным сном

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем югорчане спят более восьми часов в день
В среднем югорчане спят более восьми часов в день Фото:

ХМАО занял 10 место в рейтинге регионов России, где спят меньше всего. Об этом сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Меньше всего спят в Адыгее (8 часов 1 минуту), Хакасии (8 часов 5 минут), Чувашии (8 часов 8 минут), Волгоградской области (8 часов 10 минут), Карачаево-Черкесии (8 часов 11 минут) и Коми (8 часов 13 минут). В десятке регионов, где меньше всего спят, также Хабаровский край, Северная Осетия, Удмуртия и ХМАО», — выяснили известия.

Несмотря на такую статистику, эксперты предупреждают, что реальная средняя продолжительность сна может быть меньше, так как здесь учитывается время, проведенное в постели до засыпания и после пробуждения, а также периоды бессонницы. Помимо этого, показатель увеличивается за счет участия в исследовании пенсионеров.

Сон под вентилятором способен навредить здоровью людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов, ослабленным иммунитетом или склонностью к аллергиям. Несмотря на то что вентилятор облегчает сон в жару, он может привести к пересушиванию слизистых и другим негативным последствиям.

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ХМАО занял 10 место в рейтинге регионов России, где спят меньше всего. Об этом сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Меньше всего спят в Адыгее (8 часов 1 минуту), Хакасии (8 часов 5 минут), Чувашии (8 часов 8 минут), Волгоградской области (8 часов 10 минут), Карачаево-Черкесии (8 часов 11 минут) и Коми (8 часов 13 минут). В десятке регионов, где меньше всего спят, также Хабаровский край, Северная Осетия, Удмуртия и ХМАО», — выяснили известия. Несмотря на такую статистику, эксперты предупреждают, что реальная средняя продолжительность сна может быть меньше, так как здесь учитывается время, проведенное в постели до засыпания и после пробуждения, а также периоды бессонницы. Помимо этого, показатель увеличивается за счет участия в исследовании пенсионеров. Сон под вентилятором способен навредить здоровью людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов, ослабленным иммунитетом или склонностью к аллергиям. Несмотря на то что вентилятор облегчает сон в жару, он может привести к пересушиванию слизистых и другим негативным последствиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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