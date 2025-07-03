Жители ХМАО смогут прожить один день из жизни в СССР

В Нефтеюганске (ХМАО) 4 июля на набережной у Ротонды стартует серия «Ретро-вечеринок». Первая встреча начнется в 18:00 и будет посвящена теме «Один день из жизни в Советском Союзе». Об этом сообщает телерадиокомпания «Юганск».
«Всех ждут 18.00. Тема вечера „Один день из жизни в Советском Союзе“. Перед дискотекой состоится развлекательная программа», — сказано в сообщении ТРК. Организатором развлекательных мероприятий на открытом воздухе выступил культурный центр «Лира».
Гости мероприятия смогут услышать популярные хиты времен СССР, принять участие в танцах и тематических играх. Перед дискотекой для участников проведут утреннюю гимнастику и игры, такие как «резиночка» и «ручеек». Помимо этого, все желающие смогут собрать продуктовую корзину из товаров, популярных в эпоху СССР.
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