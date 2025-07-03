03 июля 2025
02 июля 2025

Жители ХМАО смогут прожить один день из жизни в СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка начнется в 18:00 на набережной у Ротонды
Вечеринка начнется в 18:00 на набережной у Ротонды Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) 4 июля на набережной у Ротонды стартует серия «Ретро-вечеринок». Первая встреча начнется в 18:00 и будет посвящена теме «Один день из жизни в Советском Союзе». Об этом сообщает телерадиокомпания «Юганск».

«Всех ждут 18.00. Тема вечера „Один день из жизни в Советском Союзе“. Перед дискотекой состоится развлекательная программа», — сказано в сообщении ТРК. Организатором развлекательных мероприятий на открытом воздухе выступил культурный центр «Лира». 

Гости мероприятия смогут услышать популярные хиты времен СССР, принять участие в танцах и тематических играх. Перед дискотекой для участников проведут утреннюю гимнастику и игры, такие как «резиночка» и «ручеек». Помимо этого, все желающие смогут собрать продуктовую корзину из товаров, популярных в эпоху СССР.

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В Нефтеюганске (ХМАО) 4 июля на набережной у Ротонды стартует серия «Ретро-вечеринок». Первая встреча начнется в 18:00 и будет посвящена теме «Один день из жизни в Советском Союзе». Об этом сообщает телерадиокомпания «Юганск». «Всех ждут 18.00. Тема вечера „Один день из жизни в Советском Союзе“. Перед дискотекой состоится развлекательная программа», — сказано в сообщении ТРК. Организатором развлекательных мероприятий на открытом воздухе выступил культурный центр «Лира».  Гости мероприятия смогут услышать популярные хиты времен СССР, принять участие в танцах и тематических играх. Перед дискотекой для участников проведут утреннюю гимнастику и игры, такие как «резиночка» и «ручеек». Помимо этого, все желающие смогут собрать продуктовую корзину из товаров, популярных в эпоху СССР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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