Суд признал незаконным удержание акций «Сургутнефтегаза» на иностранных счетах

04 июля 2025 в 08:20 Размер текста - 17 +

Суд постановил вернуть акционеру «Сургутнефтегаза» ценные бумаги с иностранных счетов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Арбитражный суд Москвы признал незаконным удержание акций нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО на иностранных счетах. Он постановил передать бумаги владельцу — частному инвестору, который приобрел их через зарубежного брокера ITI Capital еще до введения санкций, говорится в решении суда, с которым ознакомилось агентство URA.RU. «Арбитражный суд Москвы, рассмотрев материалы дела, признает за истцом право собственности на ценные бумаги, в том числе 51 700 привилегированных акций ПАО „Сургутнефтегаз“. Обязать Обязать АО „Инвестиционная компания „Ай Ти Инвест“ в течение 10 рабочих дней с момента прекращения действия законодательных ограничений списать со счета депо иностранного уполномоченного держателя „АйТиАй Трейд ЛТД“ (ITI TRADE LTD)“, — говорится в решении. По данным материалов дела, инвестор приобрел более 67 тысяч акций российских компаний, включая «Сургутнефтегаз», через иностранных посредников до введения санкций. Они последовательно учитывались на счетах в иностранных инвестиционных компаниях: сначала в EXT LTD (Кипр), затем в XNT LTD (Мальта), позже — в ITI TRADE LTD, зарегистрированной в подконтрольной Великобритании юрисдикции Джерси и Гернси. Впоследствии активы оказались в АО «ИК АйТи Инвест» («ИТИ Капитал»), где и были заблокированы. Суд также постановил взыскать с российского депозитария 938?297,36 рубля дивидендов по акциям «Сургутнефтегаза». После снятия ограничений инвестор сможет получить свои бумаги и выплаты. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответов не поступило. Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Сургутнефтегаз» выплатит акционерам почти 100 миллионов рублей дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2024 года. Решение принято на годовом собрании акционеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы признал незаконным удержание акций нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО на иностранных счетах. Он постановил передать бумаги владельцу — частному инвестору, который приобрел их через зарубежного брокера ITI Capital еще до введения санкций, говорится в решении суда, с которым ознакомилось агентство URA.RU. «Арбитражный суд Москвы, рассмотрев материалы дела, признает за истцом право собственности на ценные бумаги, в том числе 51 700 привилегированных акций ПАО „Сургутнефтегаз“. Обязать Обязать АО „Инвестиционная компания „Ай Ти Инвест“ в течение 10 рабочих дней с момента прекращения действия законодательных ограничений списать со счета депо иностранного уполномоченного держателя „АйТиАй Трейд ЛТД“ (ITI TRADE LTD)“, — говорится в решении. По данным материалов дела, инвестор приобрел более 67 тысяч акций российских компаний, включая «Сургутнефтегаз», через иностранных посредников до введения санкций. Они последовательно учитывались на счетах в иностранных инвестиционных компаниях: сначала в EXT LTD (Кипр), затем в XNT LTD (Мальта), позже — в ITI TRADE LTD, зарегистрированной в подконтрольной Великобритании юрисдикции Джерси и Гернси. Впоследствии активы оказались в АО «ИК АйТи Инвест» («ИТИ Капитал»), где и были заблокированы. Суд также постановил взыскать с российского депозитария 938?297,36 рубля дивидендов по акциям «Сургутнефтегаза». После снятия ограничений инвестор сможет получить свои бумаги и выплаты. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответов не поступило. Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Сургутнефтегаз» выплатит акционерам почти 100 миллионов рублей дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2024 года. Решение принято на годовом собрании акционеров.