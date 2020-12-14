В ХМАО депутат думы и глава города устроили публичный спор

Глава Мегиона подвергся информационной атаке Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат Думы Мегиона от партии КПРФ Таги-заде Халид обвинил главу города Олега Дейнеку в создании свалки. Он пообещал привлечь к расследованию прокуратуру и Росприроднадзор.

«Этот участок выделен для строительства приюта для бездомных собак. На заседании комиссии по городскому хозяйству, когда мной был вынесен вопрос о планах мероприятий по строительству приюта, глава города Олег Дейнека сказал, что на данном участке отсыпается более 10 тысяч куб. м. песка. Сейчас мы смотрим этот участок. Все что отсыпано — это строительный мусор», — говорит депутат думы.

Олег Дейнека объяснил корреспонденту URA.RU, что этот строительный мусор будет использоваться для строительства, на него уложат грунт. По его словам, на участок, кроме мусора, действительно завезено 10 тысяч кубических метров песка. «Земля отведена согласно закону и ее разрешается засыпать строительным мусором, мы его специально собрали. То, чем фракция „Единой России“ занимается уже полгода, он решил взять на контроль. Пусть сначала выучит закон», — заявил глава города.

Ранее URA.RU писало, что депутаты от партии КПРФ, вошедшие в думу Мегиона, не гарантируют поддержку действующего мэра города Олега Дейнеки. В качестве нового главы они хотели бы видеть другого человека.