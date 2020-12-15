Прокуратура придумала новое наказание для курганских чиновников

Чиновников предложили штрафовать за нарушения при учете курганцев, нуждающихся в жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области предложили штрафовать местных чиновников, которые нарушают порядок учета граждан, нуждающихся в жилье. Такой законопроект внесен в региональный парламент прокурором области Андреем Назаровым.

«Предлагается внести изменения в закон „Об административных правонарушениях на территории Курганской области“ в части установления административной ответственности за нарушение порядка принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и ведения такого учета», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте областной думы. Документ разработан на основе анализа состояния дел в этой сфере, проведенного надзорным органом.

За учет граждан, нуждающихся в жилье, отвечают органы местного самоуправления. Прокуратура установила, что в 2019 году 554 жителя Курганской области поставили на учет для предоставления жилья, но квартиры получили только 169 человек. С начала 2020 года на учет поставили 178 человек, предоставили 87 жилых помещений. Всего за неполные два года прокуроры выявили более 70 нарушений в этой сфере.

Законопроектом предполагается ввести для должностных лиц штрафы (от трех до пяти тысяч рублей) за нарушение порядка ведения учета, сроков постановки на учет и требований к ведению и хранению книг учета. Также предложено ввести штраф от 1,5 до трех тысяч рублей за неверный расчет доходов членов семьи и стоимости имущества, если это привело к отказу в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилье.

Ранее URA.RU рассказывало, в каких случаях россияне могут получить жилье по договору социального найма. Также сообщалось, что граждан могут выселить из таких квартир по решению суда за полугодовую просрочку платежей.