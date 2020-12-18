В Дагестане воров в законе поместили в особые условия

В СИЗО у воров в законе есть сотовые телефоны и возможность доставки еды из ресторанов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Воров в законе Зиявудина Абдулхаликова (Зява Махачкалинский) и Шамиля Магомедова (Шамиль Смолянский), находящихся в Махачкале в СИЗО-1 содержат в особых условиях. Об этом сообщили в дагестанском УФСИНе.

«Их условия отличаются от других», — сообщил источник издания «Кавказ реалии» в УФСИН. По его словам, в камерах воров в законе есть дополнительная мебель, хорошие телевизоры, а также имеются сотовые телефоны. Отмечается, что Зява Махачкалинский и Шамиль Смолянский заказывают себе еду из кафе и ресторанов.

В пресс-службе УФСИН по Дагестану изданию опровергли данную информацию. По словам сотрудницы службы, воры в законе находятся в одинаковых условиях с остальными и даже при «большом желании невозможно для них сделать что-либо».

Зява Махачкалинский неоднократно судим по статье 228 ч.1 и ч.2 «Незаконные производство, сбыт или пересылка приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств». Шамиль Смолянский отбывал сроки по имущественным преступлениям. Они оба осуждены по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В 2019 году в колонии №7 в дагестанском поселке Ново-тюбе заключенные пытались устроить бунт из-за недовольства условиями содержания. Организаторами акции тогда выступили Абдулхаликов и Магомедов.