Глава «Вектора»: какая вакцина безопасна для детей и пожилых

Вакцина «Вектора» будет безопасна для аллергиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» подойдет людям, страдающим от аллергии, пожилым и детям. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Она полностью ареактогенна и может использоваться для лиц старшего возраста, для лиц с различными иммунносупрессивными заболеваниями, аллергиков», — сказал он в интервью Наили Аскер-заде для фильма «Опасный вирус. Первый год», трансляция которого прошла на телеканале «Россия-1». Специалист считает, что также вакцина может подойти и для детей, пишет ТАСС. По словам Максютова, исследования показали, что препарат может обеспечить иммунитет от коронавируса на полгода.

По данным разработчиков, вакцина «Спутник V» центра имени Гамалеи будет создавать иммунитет более чем на два года. При этом она может не давать защиту людям с проблемами с иммунитетом. По словам главы «Вектора», в России могут начаться доклинические испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа, передает агентство Nation News. Прототип препарата уже показал эффективность на животных.