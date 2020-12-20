Урал и Сибирь защитят от ракет уникальным радаром

Радар необходим для защиты важных военных и стратегических объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Урал и Сибирь закроют мощнейшим радиолокационным куполом. Подразделения получат уникальные системы «Подлет-К1». Они защитят территории от ракет и беспилотников.

«Уникальные комплексы в конце осени уже поступили на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО. Завершение поставок ожидается до конца следующего года», — сказал источник «Известий» в российском военном ведомстве.

«Подлет-К1» спроектированы для надежного обнаружения малоразмерных и низкоскоростных целей на небольших высотах. Система способна засечь воздушные объекты на расстоянии до 300 км. В состав системы входит вышка с радаром, смонтированная на четырехосном шасси КамАЗа. Ее сопровождают машина управления и мобильный электрогенератор.

По словам экс-начальника зенитных ракетных войск ВВС России Александра Горькова, 14-я армия ВВС и ПВО — очень крупное объединение, в зону ответственности которой входит территория от Поволжья до Байкала. Ее штаб базируется в Екатеринбурге, а подчиненные соединения и части разбросаны по 29 регионам. Кроме этого, на Урале и в Сибири находится множество стратегических объектов: промышленные предприятия, атомные и электростанции. Поэтому защищать территории от ракет и дронов крайне важно.

В октябре сообщалось, что в Поволжье и на Урале появятся мощнейшие авиационные радары «Небо-М». Система необходима войскам, потому что может засекать как крупные, так и мелкие цели. При этом она может работать на больших высотах, засекая цели, находящиеся далеко от местонахождения прибора.