Звезда «Битвы экстрасенсов» замучила ребенка, изгоняя бесов

В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлено, как участница шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Игнатенко «изгоняла беса» из ребенка. На кадрах видно, как плачущую девочку за руки и ноги держат на полу двое взрослых, а Игнатенко окуривает ребенка дымом. По факту происшествия адвокат Сталина Гуревич обратилась в Следственный комитет России, ведомство уже подключилось к делу.
Видео Гуревич переслал из паблика во «ВКонтакте» блогер Михаил Лидин, который давно занимается разоблачением программы «Битва экстрасенсов». «Я считаю, что необходимо, чтобы Следственный комитет подключился и допросил ее, где и при каких обстоятельствах это было сделано», — заявила телеканалу 360 адвокат. Как написала Гуревич на своей странице в Facebook, СК уже подключился к делу.
Сама Игнатенко заявила, что многие «одержимые» отправляются на лечение в психиатрические клиники, хотя им можно помочь другими способами. По ее словам, обряд не представляет собой опасности. «Используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в гипнотический сон», — сказала Игнатенко.
Это не первый случай, когда россияне жалуются на услуги участников шоу «Битва экстрасенсов». Так, в прошлом году экс-участницу шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро обвинили в обмане. Тогда женщина обратилась к Керро за прогнозом и заплатила 400 рублей, однако после получения денег ясновидящая перестала выходить на связь.
Ранее ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов опроверг слухи о том, что передача делается путем постановки. По его мнению, экстрасенсы всегда в первую очередь являлись тонкими психологами и всегда видят, какая проблема у человека, пишет «Национальная служба новостей».
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