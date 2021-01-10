В Кургане COVID заболевает втрое больше людей, чем выздоравливает

За все время в регионе обнаружили 13 267 заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области 11 января выявили 101 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 35 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«На 11 января в Курганской области лабораторно подтвержден 101 новый случай COVID-19. <…> Выписаны по выздоровлению 35 человек», — говорится в сообщении оперштаба. 32 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Варгашинском, Далматовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Петуховском, Шадринском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

Рекорд по числу больных в области зафиксировали 25 декабря 2020 года, когда за день выявили 113 случаев. С начала пандемии в регионе обнаружили 13 267 случаев COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в области выздоровело 11 505 человек, от коронавируса умерло 200 пациентов. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня 2020 года в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а детям позволили находиться на улице без взрослых только если они идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приезжали медики из других регионов.