27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

На фоне коронавируса тюменцы предпочли маскам диваны и телевизоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В этом году тюменцы активно обустраивали свое жилье, чтобы с комфортом пережить пандемию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Тюмени чаще других россиян во время пандемии скупали товары, необходимые для комфортной жизни. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито».

«Из-за пандемии тюменцам пришлось кардинально перестраивать свою жизнь, все обычные дела ограничились пространством дома. Самыми популярными товарами стали предметы для дома и удаленной работы, причем жители Тюмени покупали их чаще, чем россияне в целом», — сообщает пресс-служба сервиса «Авито».

В топ-товаров для дома, которыми тюменцы обзаводились чаще всего, вошли холодильники (+240% против 25% по стране) и ноутбуки (+210% против 30%). Также покупательский интерес ощутимо вырос в отношении кроссовок (+69%), приставок PS4 (+61%), велосипедов (+56%), столов (+41%) и Iphone (+29%). В течение первых трех месяцев жители региона также активно покупали телевизоры (+27%) и диваны (+23%).

А вот самым популярным товаром у россиян в целом стали маски, но жители Тюмени ими интересовались реже. Если по стране спрос вырос в семь раз, то по столице региона — всего в шесть.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...