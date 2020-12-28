В ЯНАО побит предыдущий рекорд по смертности от коронавируса

На Ямале подтверждено 31 767 случаев коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Волна смертей продолжается в ЯНАО ровно 20 дней подряд, что стало новым рекордом для региона. За это время умерли 50 ямальцев.

За минувшие сутки летальные исходы подтвердили в двух городах. «В Ноябрьске умерли мужчина 52 лет и женщина 71 года. В Салехарде умер 59-летний мужчина», — говорится в сообщении окружного оперштаба. Всего с начала пандемии в ЯНАО скончались 328 человек.

Кроме того, коронавирусом за сутки заразились 174 жителя округа. Крупный всплеск произошел в Новом Уренгое, где зафиксировали 24 случая. В Ноябрьске заболели 23 горожанина, в Надымском районе — 20 человек. В Салехарде вирус подхватили 11 жителей. За время пандемии в ЯНАО подтверждено 31 767 случаев коронавируса, вылечились 24 363 пациента. Ранее ямальское управление Роспотребнадзора заявило, что в последние дни ситуация с заражениями в округе стабилизировалась.

Последние два месяца, с середины октября, в ЯНАО продолжается мощная волна смертей. С того момента в округе умерли 220 пациентов. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 60,9 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать как минимум до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.