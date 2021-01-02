02 января 2021
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Часть жителей ЯНАО получила новую льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, зима, снег в городе, автомобили, парковка
Многодетные семьи ЯНАО смогут пользоваться льготой, несмотря на мощность автомобиля, на котором они передвигаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Многодетные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года освобождены от транспортного налога. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства региона.

«С 1 января 2021 года многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога», — говорится на сайте правительства Ямала. Отмечается, что предоставление льготы не зависит от мощности автомобиля, на котором передвигаются члены многодетных семей. Решение правительства принято после соответствующих просьб жителей региона.

Ранее депутаты заксобрания ЯНАО приняли решение освободить от транспортного налога семьи региона с тремя и более детьми. Власти Ямала уже разрешили пенсионерам и инвалидам не уплачивать транспортный налог.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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