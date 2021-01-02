Часть жителей ЯНАО получила новую льготу

Многодетные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года освобождены от транспортного налога. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства региона.
«С 1 января 2021 года многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога», — говорится на сайте правительства Ямала. Отмечается, что предоставление льготы не зависит от мощности автомобиля, на котором передвигаются члены многодетных семей. Решение правительства принято после соответствующих просьб жителей региона.
Ранее депутаты заксобрания ЯНАО приняли решение освободить от транспортного налога семьи региона с тремя и более детьми. Власти Ямала уже разрешили пенсионерам и инвалидам не уплачивать транспортный налог.
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