Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив перевел в шутку обсуждение поисков утонувшего мужчины. На заседании гороодского совета он заявил, что тот «всплывет сам».
По предварительной информации, молодой человек утонул в городском озере. За три дня сотрудники МЧС не смогли найти его тело. Мэр Руслан Марцинкив предположил, что в поисках задействовано слишком много спасателей, а также, что пропавший «уже поплавал и пошел домой». А затем под смех собравшихся добавил: «Да всплывет сам», — передает его слова телеканал «360».
Ранее Марцинкив во время оперативного совещания поручил правоохранителям вывезти из города людей ромской национальности на Закарпатье и поругал, что «не упаковали» их раньше. После этого чиновник заявил, что готов помогать им социализироваться, в частности устраивать детей в школу, помочь в обеспечении питанием и одеждой, содействовать в оказании правовой и медицинской помощи.
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