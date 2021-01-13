13 января 2021

Украинский мэр посмеялся над утонувшим жителем. «Сам всплывет»

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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, документы, чиновники, совещание, обсуждение, рука, бумаги, политика, решение, собрание, депутаты, рассмотрение
Чиновник предположил, что в поисках задействовано слишком много спасателей, а также, что пропавший «уже поплавал и пошел домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив перевел в шутку обсуждение поисков утонувшего мужчины. На заседании гороодского совета он заявил, что тот «всплывет сам».

По предварительной информации, молодой человек утонул в городском озере. За три дня сотрудники МЧС не смогли найти его тело. Мэр Руслан Марцинкив предположил, что в поисках задействовано слишком много спасателей, а также, что пропавший «уже поплавал и пошел домой». А затем под смех собравшихся добавил: «Да всплывет сам», — передает его слова телеканал «360».

Ранее Марцинкив во время оперативного совещания поручил правоохранителям вывезти из города людей ромской национальности на Закарпатье и поругал, что «не упаковали» их раньше. После этого чиновник заявил, что готов помогать им социализироваться, в частности устраивать детей в школу, помочь в обеспечении питанием и одеждой, содействовать в оказании правовой и медицинской помощи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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