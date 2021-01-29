Пономарев приехал представлять нового замгенпрокурора УрФО

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, пономарев юрий
Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев до 2018 года сам занимал эту должность Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Нового заместителя генерального прокурора УрФО приехал представлять замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах на условиях анонимности.

«Представлять нового замгенпрокурора приехал [Юрий] Пономарев», — рассказал URA.RU собственный источник. Эту должность занял заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, который ранее курировал управление надзорного ведомства в Приволжском федеральном округе.

«По всем аппаратным примерам новый замгенпрокурора будет выполнять те же задачи, и никаких новых установок быть не должно. Предшественник ушел на повышение, значит, его работой были довольны», — пояснил URA.RU источник. Скорее всего, Зайцев продолжит работу в том же русле, что и его предшественник. Подтвердить информацию о визите Юрия Пономарева в полпредстве УрФО URA.RU пока не удалось.

Юрий Пономарев покинул пост заместителя Генпрокурора в УрФО в сентябре 2018 года. Он уехал по ротации на аналогичную должность в Москве. Сейчас он продолжает работу под началом нового Генерального прокурора Игоря Краснова без кадровых перестановок.

Зайцев стал заместителем Генпрокурора РФ в ПФО в 2011 году. До этого, с 2004 по 2011 годы, он был главой надзорного ведомства Санкт-Петербурга, а с 2000-го по 2004-й возглавлял прокуратуру Чувашии. Государственный советник юстиции I класса Зайцев является заслуженным юристом Российской Федерации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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