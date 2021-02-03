Трое спасателей погибли на пожаре в Красноярске

Пожар распространился на площади 3500 квадратных метров ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярске при тушении огня на складе автозапчастей погибли трое пожарных. Трагедия произошла из-за обрушения кровли горящего здания.

«Трое пожарных, которые пропали на горящем складе автозапчастей в Красноярске, погибли»», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Ранее в региональном ГУ МЧС заявляли, что пожарные пропали после обрушения кровли горящего здания.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. Площадь пожара увеличилась уже составила 3500 квадратных метров. На месте работают 110 человек и 33 единицы техники.