Трое спасателей погибли на пожаре в Красноярске

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Пожар распространился на площади 3500 квадратных метров ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярске при тушении огня на складе автозапчастей погибли трое пожарных. Трагедия произошла из-за обрушения кровли горящего здания.

«Трое пожарных, которые пропали на горящем складе автозапчастей в Красноярске, погибли»», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Ранее в региональном ГУ МЧС заявляли, что пожарные пропали после обрушения кровли горящего здания.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. Площадь пожара увеличилась уже составила 3500 квадратных метров. На месте работают 110 человек и 33 единицы техники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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