В ХМАО участились случаи нападения бездомных собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Социальные сети заполонили истории о нападении бездомных собак на детей в ХМАО. Об этом родители пишут в городских пабликах «ВКонтакте» и оставляют жалобы на порталах администраций.

«На ребенка возле дома в дневное время напали бродячие собаки. Ребенок возвращался из школы домой. До этого момента не нападали. Но сегодня напугали ребенка так, что выходить теперь боится», — сообщает Александра на портале «Твой Сургут». «На моего ребенка напали бродячие собаки. Она возвращалась из музыкальной школы и возле парка победы стая собак (9-10) накинулись на нее. Повезло, что на другой стороне дороги стоял мужчина. Выбежал на красный свет светофора и спас нашу дочь», — пишет жительница Нижневартовска Айсылу Шарипова в социальных сетях.

В Центре управления регионом ХМАО рассказали, что с января 2021 года в соцсетях зафиксировано 334 сообщения о безнадзорных животных. Из них 325 — решены, 9 находятся в работе. При этом больше всего обращений поступило из Нижневартовска — 56 случаев. На втором месте — Мегион, там на бездомных собак пожаловались 42 жителя. В Ханты-Мансийске заявило 40 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО дети боятся ходить в школу из-за бродячих собак. Жители Нефтеюганска жалуются на стаи бродячих собак, из-за которых они боятся отправлять детей в школы без сопровождения взрослых.