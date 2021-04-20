Житель ХМАО за смерть беременной и ее ребенка получил год тюрьмы

Житель села Сосьва, по вине которого погибли беременная женщина и 5-месячный ребенок, осужден на 1 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд Березовского района приговорил виновника ДТП, в результате которого погиб ребенок и беременная женщина, к одному году лишения свободы. Мужчина находился за рулем, когда машина с пассажирами ушла под лед на реке Северная Сосьва. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК ХМАО.

«Подсудимый, несмотря на отсутствие оборудованной ледовой переправы и достаточной толщины льда, решил пересечь русло реки Северная Сосьва. Двигаясь по льду, он выехал на незамерзший участок реки, где автомобиль со всеми находившимися в нем людьми провалился в воду», — сказано в сообщении на сайте следкома.

В пресс-службе уточнили, что в машине находилось восемь человек, трое из них — дети. За причинение смерти по неосторожности мужчине вынесено наказание — год лишения свободы. Суд принял во внимание признание вины и его раскаяние. На данный момент приговор в силу не вступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО машина с людьми ушла под лед. Тогда в Березовском районе под лед провалился автомобиль с шестью людьми. Беременная женщина и ребенок не успели выбраться из машины.