Делая покупки в интернете, нужно сохранять особую бдительность Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Недобросовестные сотрудники интернет-магазинов сливают данные покупателей мошенникам за вознаграждение. Об этом рассказал специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.

«Когда мы заказываем что-то в интернет-магазине, то мошенники могут узнать о заказе. Они связываются с жертвой и представляются сотрудниками торговой сети, а дальше начинаются мошеннические действия. Так происходит из-за того, что вас кто-то „слил“. Это могли сделать операторы из колл-центра магазина», — рассказал Пащенко радио Sputnik.

Зарплата сотрудников интернет-магазинов не велика, а на помощи мошенникам они могут получать до 200 тысяч рублей в месяц, отметил собеседник издания. При этом злоумышленники могут воспользоваться такими работниками без их ведома, добавил Пащенко. По его словам, сотрудники, работающие на удаленке, могут не уделять достаточно внимания вопросам безопасности, чем пользуются преступники. «Злоумышленники взламывают их и получают доступ к базе покупок», — сказал Пащенко. Чтобы обезопасить себя, эксперт советует самостоятельно перезванивать в магазин для подтверждения заказа.

Ранее аналитики Центробанка выявили самые уязвимые перед мошенниками группы населения. Помимо пенсионеров, ими стали граждане с низким уровнем дохода и, наоборот, состоятельные люди.