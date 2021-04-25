В Тюмени 9 мая устроят парады, несмотря на запрет властей

В этом году парады в День Победы устроят во дворах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В День Победы во дворах Тюмени пройдут праздничные парады. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения «Молодой гвардии». При этом ранее губернатор Александр Моор заявил, что 9 Мая в этом году в Тюменской области очно праздновать не будут.

«Запустили регистрацию на „Парад у дома“. 9 мая молодогвардейцы будут ездить по городу, а в кузове автомобиля развернется концерт. Выступление в каждом дворе будет длиться не более 30 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения «Молодой гвардии». Организаторы пообещали соблюдать правила профилактики коронавируса, а людям посоветовали смотреть концерт с балконов.

Ранее агентство писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что День Победы в этом году пройдет в том же формате, что и в прошлом. Другими словами — без массовых мероприятий. Позднее в telegram-канале оперативного штаба информацию скорректировали, добавив словосочетание «скорее всего». В оперштаб направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.