Собчак хочет сменить голову у памятника Петру I на голову Лужкова

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Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак считает памятник Петру I в Москве уродливым Фото:

Голову памятника императора Петра I нужно заменить на голову первого экс-мэра столицы Юрия Лужкова. С таким предложением выступила журналист Ксения Собчак, комментируя идею увековечить память градоначальника.

«Москве нужна не улица и не площадь имени этого задорного человека. Нужен сразу памятник, причем такой же уродливый и нелепый, как Петр. Отливаем голову Лужкова в бронзе, золотим кепку и ставим на шею Петра, вместо оригинальной части тела. Мое предложение прошу занеси в протокол», — написала Собчак в Instagram.

За установка памятника Лужкову ранее выступил урбанист Илья Варламов. Он подчеркнул, что правление Лужкова — негативная часть московской истории и заявил, что памятник мэру стал бы признанием градостроительных ошибок. До этого более 30 депутатов Госдумы обратились к действующему мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назвать в честь Лужкова улицу или площадь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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