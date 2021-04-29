Собчак хочет сменить голову у памятника Петру I на голову Лужкова

Ксения Собчак считает памятник Петру I в Москве уродливым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Голову памятника императора Петра I нужно заменить на голову первого экс-мэра столицы Юрия Лужкова. С таким предложением выступила журналист Ксения Собчак, комментируя идею увековечить память градоначальника.

«Москве нужна не улица и не площадь имени этого задорного человека. Нужен сразу памятник, причем такой же уродливый и нелепый, как Петр. Отливаем голову Лужкова в бронзе, золотим кепку и ставим на шею Петра, вместо оригинальной части тела. Мое предложение прошу занеси в протокол», — написала Собчак в Instagram.

За установка памятника Лужкову ранее выступил урбанист Илья Варламов. Он подчеркнул, что правление Лужкова — негативная часть московской истории и заявил, что памятник мэру стал бы признанием градостроительных ошибок. До этого более 30 депутатов Госдумы обратились к действующему мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назвать в честь Лужкова улицу или площадь.