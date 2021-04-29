В Санкт-Петербурге маломобильных граждан прививают на дому. Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня, 30 апреля, — 511-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 415-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 150,8 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (33 млн). Второе место заняла Индия (18,7 млн), третье — Бразилия (14,5 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,5 млн).

Вакцина и лекарство

Человек не может заразиться коронавирусной инфекцией от вакцины, заявил представитель Роспотребнадзора Александр Горелов. «Вакцины вводятся здоровым людям и производство вакцин жестко регламентировано, как стадии клинических испытаний», — заявил он.

Выездные прививочные бригады начали проводить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для маломобильных жителей Петербурга на дому . Сформирован список из 2,5 тыс. желающих, сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

Коронавирус в России и в мире

Новая волна коронавируса в России может начаться к осени текущего года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пожилым россиянам старше 60 лет на Чукотке будут платить по две тысячи рублей за прививку от коронавируса, сообщили в правительстве региона. А пенсионерам Хабаровского края будут дарить десяток яиц за вакцинацию от коронавируса с 29 по 30 апреля, сообщает краевой Минздрав.

Что говорят врачи и ученые

Люди с ослабленным иммунитетом, пожилые и больные онкологией больше подвержены повторному заражению коронавирусом. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

Лишь около 2% населения мира перенесли коронавирус, поэтому вирусу есть куда развиваться , заявил представитель Роспотребнадзора Александр Горелов. «Даже страны-„лидеры“ — условно только в 10% перенесли коронавирусную инфекцию, а в целом мире — 2%, то есть коронавирусу есть куда развиваться, потому что мы наивны и беззащитны (перед вирусом)», — сказал он.