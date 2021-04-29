Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Сладкоежкам, сидящим на диете, вовсе не обязательно отказываться от десертов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие сладости стоит выбирать.
«Нужно выбирать натуральные сладости. Натуральные продукты содержат клетчатку, а она сдерживает всасывание сахара, выделяется меньше инсулина, который ответственен за образование жира. Можно съесть сорбет, мармелад, зефир, пастилу, всевозможные домашние джемы. Джемы можно сварить самим, но не нужно увлекаться джемами с фруктозой: это еще хуже, чем с сахаром. В качестве полезного перекуса можно использовать фрукты и ягоды, но там много сахара естественного происхождения, поэтому ими тоже не стоит увлекаться», — рассказала Соломатина в интервью радио Sputnik.
Кроме того, сладкое следует смаковать во рту как можно дольше, ведь в животе нет рецепторов, удовольствие человек получает только пока сладость находится во рту. Эксперимент показал, что люди, которые ели быстро, съели больше калорийных сладостей, чем те, кто смаковал.
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