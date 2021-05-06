Госсекретарь США призвал РФ прекратить агрессию против Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаг украины, украинская армия
Власти США внимательно следят за отношениями Украины и России Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Власти Российской Федерации должны перестать предпринимать агрессивные действия против Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы говорили об угрозах, которые наблюдаются со стороны России по отношению к Украине. Мы видим, что на границе с Украиной есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года. Мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины», — приводит его слова РИА «Новости».

Сообщается также, что Вашингтон рассчитывает на более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, напоминает издание MK.ru. Одновременно, по его словам, США ответят на безрассудные или агрессивные действия России. С 2014 США выделили Украине года более 4,6 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...