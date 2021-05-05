Госдеп США рассекретил потраченную на Украину сумму с 2014 года

В США раскрыли, сколько денег выделили Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в справке Госдепартамента к визиту госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

«США с 2014 года предоставили Украине помощь более чем на 4,6 млрд долларов, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на 1 млрд долларов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также уточняется, что Америка выделила Украине около 49 млн рублей в связи с пандемией коронавируса и предоставила через гуманитарные агентства с 2014 года 306 млн на поддержку лиц, «пострадавших от действий России на востоке Украины и в Крыму».

Ранее в эфире американского телеканала NB госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россию ждут последствия со стороны США, если она продолжит действовать «агрессивно» в отношении Украины. Он также выразил обеспокоенность действиями России. Госсекретарь уточнил, что США помогают Украине тем, что оказывают давление и вводят санкции против России из-за ситуации в Крыму и Донбассе. По мнению первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, США провоцируют обострение отношений с Россией в связи с ситуацией на Донбассе, однако пределы нагнетания напряженности пока неизвестны.