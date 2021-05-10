10 мая 2021

Экономист определил худший вид заработка для бедных россиян

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Клипарт по теме Инвестиции, хакеры. Екатеринбург, капитал, экономика, вклады, инвестиции, капиталовложения, вложения, деньги
Андрей Колганов считает, что бедные россияне не могут зарабатывать на инвестициях Фото:

Малоимущим россиянам не стоит рассчитывать на пассивный доход от инвестиций. Для этого вида заработка необходимы большие первоначальные вложения. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.

«Пассивный доход — не рецепт для малоимущих», — цитирует «Вечерняя Москва» Колганова. Он уверен, что россияне не смогут получать пассивный доход от инвестиций в недвижимость или облигации без крупных вложений.

Однако для россиян с зарплатой выше среднего пассивных доход — способ хорошо заработать, отметил экономист. По мнению Колганова, такие граждане могут позволить себе инвестировать в ценные бумаги или купить недвижимость.

Экономист Сергей Дроздов уверен, что инвестиции создают риски для бизнесменов, передает «Национальная служба новостей». Финансовый аналитик Егор Клопенко посоветовал обменивать рубли на иностранную валюту, сообщает «Царьград». Одновременно с этим экономисты предрекают новый финансовый кризис.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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