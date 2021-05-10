Аналитики назвали три сценария, как кризис повлияет на Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Новая волна мирового экономического кризиса ожидается в 2025—2026 годах. Такой прогноз дали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Аналитики назвали базовый и консервативный сценарии возникновения кризиса. «Нынешнее монетарное стимулирование (покупка Центробанком краткосрочных гособлигаций с целью снизить рыночные ставки) разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву», — приводит « Правда.ру » заявление экономистов. В другом случае, к новому кризису может привести затягивание борьбы с коронавирусом.

Также экономисты назвали три сценария, как Россия переживет кризис: новая индустриализация, социальный разворот или стабилизация.

При первом подходе ожидается стимулирование инвестиций в РФ, модернизацию производства и рост производительности труда. Это приведет к повышению зарплат и уровню потреблению.

По сценарию «социального разворота», российские власти повысят зарплаты работникам бюджетных сфер, пенсии и МРОТ. Такие меры будут способствовать эконмическому росту.

Сценарий «Стабилизация» экономисты объясняют реакцией России на структурный кризис в мировой экономики. В этом случае не ожидается никаких действий, направленных на стимулирование роста и импортозамещения.

Ранее в Международном валютном фонде сообщили, что в 2021 году мировая экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось. При этом аналитики Вышей школы экономики утверждают, что Россия пережила кризис лучше других стран. А в Кремле уверяют, что власти РФ делают все для минимизации негативных последствий пандемического кризиса, уточняет RT.