Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса. Три сценария

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Аналитики назвали три сценария, как кризис повлияет на Россию Фото:
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Экономический кризис 2020

Новая волна мирового экономического кризиса ожидается в 2025—2026 годах. Такой прогноз дали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Аналитики назвали базовый и консервативный сценарии возникновения кризиса. «Нынешнее монетарное стимулирование (покупка Центробанком краткосрочных гособлигаций с целью снизить рыночные ставки) разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву», — приводит «Правда.ру» заявление экономистов. В другом случае, к новому кризису может привести затягивание борьбы с коронавирусом.

Также экономисты назвали три сценария, как Россия переживет кризис: новая индустриализация, социальный разворот или стабилизация.

  • При первом подходе ожидается стимулирование инвестиций в РФ, модернизацию производства и рост производительности труда. Это приведет к повышению зарплат и уровню потреблению.
  • По сценарию «социального разворота», российские власти повысят зарплаты работникам бюджетных сфер, пенсии и МРОТ. Такие меры будут способствовать эконмическому росту.
  • Сценарий «Стабилизация» экономисты объясняют реакцией России на структурный кризис в мировой экономики. В этом случае не ожидается никаких действий, направленных на стимулирование роста и импортозамещения.

Ранее в Международном валютном фонде сообщили, что в 2021 году мировая экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось. При этом аналитики Вышей школы экономики утверждают, что Россия пережила кризис лучше других стран. А в Кремле уверяют, что власти РФ делают все для минимизации негативных последствий пандемического кризиса, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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