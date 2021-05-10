Новая волна мирового экономического кризиса ожидается в 2025—2026 годах. Такой прогноз дали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Аналитики назвали базовый и консервативный сценарии возникновения кризиса. «Нынешнее монетарное стимулирование (покупка Центробанком краткосрочных гособлигаций с целью снизить рыночные ставки) разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву», — приводит «
Также экономисты назвали три сценария, как Россия переживет кризис: новая индустриализация, социальный разворот или стабилизация.
- При первом подходе ожидается стимулирование инвестиций в РФ, модернизацию производства и рост производительности труда. Это приведет к повышению зарплат и уровню потреблению.
- По сценарию «социального разворота», российские власти повысят зарплаты работникам бюджетных сфер, пенсии и МРОТ. Такие меры будут способствовать эконмическому росту.
- Сценарий «Стабилизация» экономисты объясняют реакцией России на структурный кризис в мировой экономики. В этом случае не ожидается никаких действий, направленных на стимулирование роста и импортозамещения.
Ранее в Международном валютном фонде сообщили, что в 2021 году мировая экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось. При этом аналитики Вышей школы экономики утверждают, что Россия пережила кризис лучше других стран. А в Кремле уверяют, что власти РФ делают все для минимизации негативных последствий пандемического кризиса, уточняет RT.
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