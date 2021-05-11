Вице-губернатор Сергей Сарычев заявил, что охотники поджигают болота Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев обвинил охотников в поджогах растительности на болотах региона. Об этом чиновник заявил на заседании аграрного комитета тюменской облдумы, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. В настоящее время в регионе бушуют сильнейшие за 10 лет природные пожары.

«У нас есть установленные факты, задержанные охотники в Викуловском и Сорокинском районах. Жгут болота специально, чтобы выгнать из них кабанов. И скажу, что 100% пожаров — это человеческий фактор», — рассказал вице-губернатор.

За охотников заступился депутат Александр Крупин. «Хотелось бы поправить Сергея Михайловича [Сарычева]. Охотники ничего не нарушают, а браконьеры — это не охотники», — заявил парламентарий. Коллегу поддержал депутат Владимир Ульянов. «У меня тоже есть сомнения по охотникам», — отреагировал он.

Сарычев возразил коллегам. «У задержанных людей охотничьи билеты и разрешения на оружия. Ни одного без разрешений не было. Как все люди разные, так и охотники разные. Не надо защищать там, где вы глубоко не знаете. Мы сейчас либеральничаем, а потом, когда мы покажем, сколько потратили на этот „человеческий фактор“ — вы ужаснетесь. Это не сотни миллионов рублей, это значительно больше», — ответил Сарычев депутатам на критику.

Ранее в Тюменской области из-за лесных пожаров был объявлен режим ЧС. В ближайшие несколько дней прогнозируется ухудшение ситуации, виной тому — жаркая и сухая погода.