Михельсон уточнил сроки реализации проекта НОВАТЭКа в ЯНАО

Глава НОВАТЭКа обсудил планы компании с президентом РФ Путиным Фото: Илья Московец © URA.RU

Проект «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове в ЯНАО будет реализован на год раньше, чем планировалось изначально — в 2025 году. Об этом заявил председатель правления компании «НОВАТЭК» на встрече с президентом России Владимиром Путиным 17 мая.

«Пуск первой линии — 2023 год, второй линии — 2024 год. Раньше планировали третью линию в 2026 году, но сейчас, я думаю, линии будут [запущены] в 2023-м, 2024-м, 2025-м», — приводит слова руководителя газовой корпорации пресс-служба Кремля на сайте президента РФ. По словам Михельсона, несмотря на пандемию, НОВАТЭК не вышел из графика реализации проекта.

Глава предприятия отметил, что до 2030 года возможно строительство еще четырех линий сжижения газа общей мощностью более 26 миллионов тонн. Это составит большую часть запланированных для выпуска к 2035 году 140 млн тонн СПГ.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют вовлечь в разработку все запасы природного газа на Ямале. Варианты монетизации сырья, в том числе поставок углеводородов в единую сеть, будут проработаны до конца полугодия.