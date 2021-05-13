Правительство РФ пересчитает стоимость добычи всего газа ЯНАО

Вице-премьер Новак выбрал лучшие варианты разработки запасов газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

До конца июня правительство РФ планирует доработать варианты монетизации запасов природного газа на территории ЯНАО. Как заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания в кабмине, расчеты по добыче, переработке и реализации газа будут оформлены до конца полугодия.

«Мы поручили Минэнерго совместно с другими федеральными органами власти поработать по некоторым замечаниям, чтобы наиболее эффективно для государства использовать ресурсы, которые есть на Ямале», — приводит «Интерфакс» слова Новака. По словам вице-премьера, расчеты для производства газа, его переработки, транспортировки и реализации будут оформлены в течение мая—июня.

Вариант поставки газа ЯНАО в единую систему газоснабжения также находится на доработке, пояснил Новак. В качестве наиболее оптимального вице-премьер считает максимальное использование имеющихся ресурсов для производства сжиженного природного газа (СПГ) и переработки его в газохимическую продукцию.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют вовлечь в разработку все газовые запасы Ямала. В созданную для этого рабочую группу, кроме самого вице-премьера Новака, вошли крупнейшие в ЯНАО добывающие компании, руководители профильных ведомств и глава региона Дмитрий Артюхов.

Проекты по СПГ и газохимии могут обеспечить Ямалу инвестиции, объем которых исчисляется триллионами рублей. При этом, как отмечал губернатор Артюхов, создание новых производств в регионе невозможно без развития инфраструктуры, в частности, железнодорожной — частично она будет представлена Северным широтным ходом, проект которого получил одобрение правительства РФ.