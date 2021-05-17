В России неофициально продлят заморозку цен на важный продукт

Минсельхоз дал производителям неофициальные рекомендации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям сахара сохранить цену на уровне 36 рублей за килограмм после 1 июня. Об этом заявили сотрудники двух компаний-производителей.

Министерство считает, что это позволит избежать скачка розничных цен с начала лета. Отгружать торговым сетям сахар по 36 рублей за килограмм рекомендовано до сентября 2021 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

В компаниях «Сюкден», «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» и «Русагро» сообщили, что будут следовать рекомендациям ведомства. Однако отпускать сахар по этой цене планируется только тем клиентам, с которыми они уже работают в рамках соглашений по стабилизации цен.

Правительство России регулируют цены на часть продуктов с декабря 2020 года. Глава кабмина Михаил Мишустин дополнительно выделил 9 млрд рублей на заморозку цен. В Кремле объясняют эти меры тем, чтобы не допустить «перекосов по всей товарной цепочке». Однако экономисты негативно отзываются о государственном регулировании цен на продукты. Заморозка цен на сахар заканчивается 1 июня. Регулятор обдумывает новые меры. При этом бизнес уже пообещал россиянам «запредельные» цены в 2022 году.