Более 167 тысяч тюменцев заявили об ухудшении самочувствия за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти 11% жителей Тюменской области заявили, что в пандемию их здоровье ощутимо ухудшилось. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Регион попал в рейтинг субъектов, где живет наибольшее количество людей с плохим и очень плохим самочувствием.

«У жителей 43 регионов страны за коронавирусный год самочувствие значительно ухудшилось. Наибольшая концентрация таких жителей наблюдается в Тюменской области. О плохом и очень плохом состоянии заявляют 10,9% населения, или 167,3 тысячи человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По словам экспертов, тюменцы показали одну из наихудших динамик. В 2020 году ухудшения в самочувствии обнаружили на 56,4% больше жителей региона, чем в позапрошлом году.

Эксперты FinExpertiza связывают такую ситуацию в регионах с пандемией. Причем новые проблемы появились и у тех, кто коронавирусом не болел. «Из-за перегруженности медицинских мощностей многие люди, в том числе страдающие серьезными хроническими заболеваниями, не смогли вовремя получить качественную помощь. Кроме того, на физическом и психологическом здоровье сказались экономический кризис и сокращение доходов», — пояснили в компании.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область попала в рейтинг регионов, в которых пандемия нанесла наибольший ущерб бизнесу. Компании потеряли 148,5 млрд. рублей.