23 августа 2025

Акцию «Свеча памяти» провели у памятника Освободителям Кишинева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акцию провели в Молдове
Акцию провели в Молдове Фото:

Активисты провели акцию «Свеча памяти» у памятника Освободителям Кишинева в Молдове. Она приурочена к 81-летию избавления республики от фашизма.

«Мы чтим и помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну. Хотим из поколения в поколение передавать рассказы ветеранов», — ответили РИА Новости в пресс-службе блока «Победа». 

24 августа от памятника стартует Марш Освобождения. В минувшем году он собрал тысячи участников, проследовавших единой колонной к мемориалу «Вечность». Там же будут возложены цветы к Вечному огню и могилам павших в 1944 году красноармейцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активисты провели акцию «Свеча памяти» у памятника Освободителям Кишинева в Молдове. Она приурочена к 81-летию избавления республики от фашизма. «Мы чтим и помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну. Хотим из поколения в поколение передавать рассказы ветеранов», — ответили РИА Новости в пресс-службе блока «Победа».  24 августа от памятника стартует Марш Освобождения. В минувшем году он собрал тысячи участников, проследовавших единой колонной к мемориалу «Вечность». Там же будут возложены цветы к Вечному огню и могилам павших в 1944 году красноармейцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...