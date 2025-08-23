ПВО уничтожили 57 беспилотников ВСУ над 12 регионами России

Дежурные подразделения ПВО России вечером 23 августа сбили 57 украинских беспилотников над 12 регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«23 августа текущего года в период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства, слова приводит РИА Новости. В Минобороны уточнили, что атакам подверглись Брянская, Калужская, Смоленская, Курская, Ленинградская, Тверская, Новгородская, Орловская, Тамбовская области, Московский регион, Республика Чувашия, а также акватория Черного моря.
Оперативные подразделения ПВО отработали по всем целям и предотвратили разрушения на территории регионов. Информация о пострадавших и ущербе не приводится.
23 августа в 12 аэропортах различных городов России были введены ограничения на прибытие и вылет воздушных судов. Помимо этого, над рядом населенных пунктов были зафиксированы и ликвидированы беспилотные летательные аппараты. Актуальная информация о событиях публикуется в режиме онлайн на портале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.