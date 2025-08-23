Авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов на фоне ограничений полетов

Авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в нескольких регионах России. Об этом 23 августа сообщили в официальном telegram-канале перевозчика.
«В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде регионов страны „Победа“ корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены», — говорится в сообщении компании.
Авиакомпания уточнила, что все службы работают в усиленном режиме для своевременного информирования пассажиров и обеспечения необходимого сервиса. Перевозчик заявил, что соблюдает требования федеральных авиационных правил и собственных стандартов обслуживания клиентов.
