23 августа 2025

Зеленский, Макрон и Стубб поделились взглядами на мир на Украине с лидером ЮАР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамафоса обсудил с лидерами ЕС мир на Украине
Рамафоса обсудил с лидерами ЕС мир на Украине Фото:

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом по вопросам мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом 23 августа сообщила канцелярия южноафриканского лидера.

«Во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта — прим. URA.RU). Высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение [конфликта]», — говорится в сообщении канцелярии президента ЮАР, передает ТАСС.

Сообщается также, что Сирил Рамафоса выступил за организацию двусторонних и трехсторонних встреч с участием Владимира Зеленского, а также лидеров России и США. ЮАР призвала все заинтересованные стороны продолжать работу, ориентированную на поиск мирного решения.

Кроме того, в канцелярии отметили, что Рамафоса положительно оценил недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе. Ранее Эммануэль Макрон также информировал о переговорах с южноафриканским коллегой, в ходе которых обсуждались международная повестка, ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке. По его словам, украинский вопрос рассматривался в контексте встречи, прошедшей в Вашингтоне в понедельник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом по вопросам мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом 23 августа сообщила канцелярия южноафриканского лидера. «Во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта — прим. URA.RU). Высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение [конфликта]», — говорится в сообщении канцелярии президента ЮАР, передает ТАСС. Сообщается также, что Сирил Рамафоса выступил за организацию двусторонних и трехсторонних встреч с участием Владимира Зеленского, а также лидеров России и США. ЮАР призвала все заинтересованные стороны продолжать работу, ориентированную на поиск мирного решения. Кроме того, в канцелярии отметили, что Рамафоса положительно оценил недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе. Ранее Эммануэль Макрон также информировал о переговорах с южноафриканским коллегой, в ходе которых обсуждались международная повестка, ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке. По его словам, украинский вопрос рассматривался в контексте встречи, прошедшей в Вашингтоне в понедельник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...