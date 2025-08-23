23 августа 2025

«Динамо» разгромило «Пари НН» и показало статусного новичка

«Динамо» победило «Пари НН» со счетом 3:0 в матче РПЛ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Динамо» обыграло «Пари НН»
«Динамо» обыграло «Пари НН» Фото:

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Пари НН» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги, завершив встречу со счетом 3:0. Первый матч за команду провел новичок — Антон Миранчук, сообщает пресс-служба команды. 

Победу команде Валерия Карпина обеспечили точные удары Дениса Макарова на 16-й минуте, Даниила Фомина на 46-й и Николаса Маричаля в компенсированное время. В составе «Динамо» дебютировал полузащитник Антон Миранчук, которого клуб официально представил только днем ранее. Футболист вышел на поле на 71-й минуте.

Для столичного клуба эта победа стала второй под руководством Карпина в нынешнем чемпионате и позволила прервать серию из четырех матчей без побед во всех турнирах. В турнирной таблице РПЛ после шести туров «Динамо» занимает восьмое место с восемью очками, а «Пари НН» с тремя баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Пари НН» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги, завершив встречу со счетом 3:0. Первый матч за команду провел новичок — Антон Миранчук, сообщает пресс-служба команды.  Победу команде Валерия Карпина обеспечили точные удары Дениса Макарова на 16-й минуте, Даниила Фомина на 46-й и Николаса Маричаля в компенсированное время. В составе «Динамо» дебютировал полузащитник Антон Миранчук, которого клуб официально представил только днем ранее. Футболист вышел на поле на 71-й минуте. Для столичного клуба эта победа стала второй под руководством Карпина в нынешнем чемпионате и позволила прервать серию из четырех матчей без побед во всех турнирах. В турнирной таблице РПЛ после шести туров «Динамо» занимает восьмое место с восемью очками, а «Пари НН» с тремя баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...