«Динамо» разгромило «Пари НН» и показало статусного новичка

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Пари НН» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги, завершив встречу со счетом 3:0. Первый матч за команду провел новичок — Антон Миранчук, сообщает пресс-служба команды.
Победу команде Валерия Карпина обеспечили точные удары Дениса Макарова на 16-й минуте, Даниила Фомина на 46-й и Николаса Маричаля в компенсированное время. В составе «Динамо» дебютировал полузащитник Антон Миранчук, которого клуб официально представил только днем ранее. Футболист вышел на поле на 71-й минуте.
Для столичного клуба эта победа стала второй под руководством Карпина в нынешнем чемпионате и позволила прервать серию из четырех матчей без побед во всех турнирах. В турнирной таблице РПЛ после шести туров «Динамо» занимает восьмое место с восемью очками, а «Пари НН» с тремя баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.