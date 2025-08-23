МВД зафиксировало рост на 83% звонков мошенников с международных номеров

В России зафиксирован резкий рост числа мошеннических звонков с международных номеров через сотовую связь. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, сославшись на данные внутреннего мониторинга.
«Произошел резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь», — передает ТАСС сообщение ведомства. Эксперты связывают всплеск активности с тем, что злоумышленники ищут новые способы обхода блокировок, используя не только привычные схемы, но и альтернативные коммуникационные приложения.
В МВД подчеркивают, что продолжают отслеживать новые схемы кибермошенничества. Там рекомендуют гражданам проявлять осторожность при получении подозрительных звонков, особенно с незнакомых международных номеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.