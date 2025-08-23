23 августа 2025

МЧС: сильный туман грозит Москве на выходных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сильный туман ожидается в Москве и области на выходных
Сильный туман ожидается в Москве и области на выходных Фото:

В Москве и Подмосковье в ближайшие часы ожидается сильный туман, который может осложнить дорожную ситуацию. Видимость местами снизится до 100–500 метров. Об этом сообщает управление МЧС России по Московской области.

«В ближайшие 1–2 часа с сохранением до 09:00 24 августа местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100–500 метров. Водителям рекомендуется включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы на одежде», — говорится в сообщении официального telegram-канала Главного управления МЧС России по Московской области. 

Ранее аналогичные предупреждения о тумане и ухудшении видимости поступали в других регионах России. Так, в ночь на 10 августа МЧС сообщало о тумане в Пермском крае и рекомендовало водителям и пешеходам соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве и Подмосковье в ближайшие часы ожидается сильный туман, который может осложнить дорожную ситуацию. Видимость местами снизится до 100–500 метров. Об этом сообщает управление МЧС России по Московской области. «В ближайшие 1–2 часа с сохранением до 09:00 24 августа местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100–500 метров. Водителям рекомендуется включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы на одежде», — говорится в сообщении официального telegram-канала Главного управления МЧС России по Московской области.  Ранее аналогичные предупреждения о тумане и ухудшении видимости поступали в других регионах России. Так, в ночь на 10 августа МЧС сообщало о тумане в Пермском крае и рекомендовало водителям и пешеходам соблюдать повышенную осторожность на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...