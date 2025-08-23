Военные ВСУ расстреливают мирных жителей перед тем, как сдают населенные пункты: главное об СВО за 23 августа

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Получение контроля над территорией произошло благодаря усилиям группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также российские военнослужащие рассказали о действия ВСУ, которые, уходя из села атаковали мирных граждан. Помимо этого, в военно-гражданской администрации Харьковской области поделились текущей ситуацией вокруг Купянска. Главные события в зоне СВО на 23 августа — в материале URA.RU.
Освобождены населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР
Силами ВС РФ освобождены населенные пункты Среднее и Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ активными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Помимо этого, поступила информация о взятии под контроль населенного пункта Клебан-Бык, расположенного в Донецкой Народной Республике.
«Сложная ситуация» вокруг Купянска
На 23 августа 2025 года ситуация на оперативно-тактическом уровне в районе Купянска остается напряженной. Штурмовые подразделения ВС РФ находятся в непосредственной близости от населенного пункта. Об этом заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«Сейчас сохраняется сложная оперативно-тактическая ситуация вокруг самого Купянска. Наши штурмовые отряды уже находятся вблизи города», — заявил Ганчев. Его слова приводит ТАСС.
Иностранные наемники на правобережье Днепра
Также сообщается о том, что правом берегу Днепра часто слышна иностранная речь. Об этом заявил Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ссылаясь на тех, кто остался по ту сторону реки.
«Наемников все больше и больше, слышна иностранная речь на правобережье, и все больше и больше мирное население начинает от них прятаться», — заявил губернатор. Его слова приводит ТАСС.
Спасенная семья с ребенком в ДНР
Российские солдаты вывели из-под обстрелов семью с ребенком. Их выводили в темное время суток. Об этом сообщил фельдшер 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Шахтер.
«Они сами вышли на ребят, на штурмовиков, сообщили, что мирные, и потихоньку их выводили в темное время суток. Это была семья — мужчина, женщина и ребенок», — заявил фельдшер в разговоре с ТАСС.
ВСУ уничтожали мирных после отступления
ВСУ стреляли по жилым домам села Клебан-Бык в ДНР, когда уходили из населенного пункта. Это делалось с целью избежать утечки информации. Об этом рассказал в разговоре с ТАСС штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Симба.
«Украинские военные прекрасно знают, где и в каких подвалах и домах есть мирняк, координаты. И когда мы заходим (в населенный пункт — прим. URA.RU), начинается задержка [из-за присутствия мирного населения], и в этот момент они [ВСУ] начинают туда работать. Не церемонятся. ВСУ понимают, что нам сдадут всю информацию: кто был, где был, как, что делал. И поэтому их не берегут», — сказал боец в разговоре с ТАСС.
Удары «Искандером» по украинским позициям
В ходе совместной атаки с применением ракетных комплексов «Искандер», ударных беспилотников «Герань» и авиационных бомб ФАБ-500, более 600 украинских военнослужащих были уничтожены. Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики были выведены из строя четыре реактивные системы залпового огня, а также один танк. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Бойцы «Азова»* потеряли больше сотни автомобилей
Боевики группировки «Азов» (организация входит в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потеряли около 100 автомобилей и спецоборудования на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«За неделю на краснолиманском направлении 3-я отдельная штурмовая бригада, она же „Азов“, потеряла 33 автомобиля, 15 бронированных машин, 27 роботизированных платформ, 5 радиолокационных станций и 11 станций РЭБ», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.
*организация внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.