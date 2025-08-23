23 августа 2025

Из Пулково отправился первый самолет после введенных ограничений

Аэропорт Пулково начал работу после введенных ранее ограничений на полеты
Аэропорт Пулково начал работу после введенных ранее ограничений на полеты

Первый самолет вылетел из аэропорта Пулково после снятия ограничений на авиасообщение вечером 23 августа. По данным официального telegram-канала воздушной гавани, рейс отправился в Калининград.

"Отправили первый самолет. Рейс DP 589 в Калининград вылетел в 21:41", — говорится в сообщении аэропорта.

Ранее вылеты и прилеты в Пулково переносили из-за временных ограничений, связанных с атаками беспилотников на Ленинградскую область. Чтобы быстрее доставить пассажиров, которым из-за изменений в расписании пришлось дольше дожидаться самолетов, авиакомпания „Россия“ решила объединить несколько рейсов из Санкт-Петербурга в Москву.

