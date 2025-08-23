Из Пулково отправился первый самолет после введенных ограничений

Первый самолет вылетел из аэропорта Пулково после снятия ограничений на авиасообщение вечером 23 августа. По данным официального telegram-канала воздушной гавани, рейс отправился в Калининград.
"Отправили первый самолет. Рейс DP 589 в Калининград вылетел в 21:41", — говорится в сообщении аэропорта.
Ранее вылеты и прилеты в Пулково переносили из-за временных ограничений, связанных с атаками беспилотников на Ленинградскую область. Чтобы быстрее доставить пассажиров, которым из-за изменений в расписании пришлось дольше дожидаться самолетов, авиакомпания „Россия“ решила объединить несколько рейсов из Санкт-Петербурга в Москву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.