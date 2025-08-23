На Курской АЭС загорелся трансформаторный блок

На территории Курской атомной электростанции в городе Курчатове произошел пожар в трансформаторном блоке. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
«Возгорание произошло на территории Курской АЭС в Курчатове, пожарные устраняют последствия инцидента», — пишет telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу станции.
Пожар возник в трансформаторном блоке, работающем с нагрузкой в 30%. Данный объект не входит в перечень оборудования, относящегося непосредственно к АЭС, поэтому опасность для станции отсутствует. Электроснабжение города продолжается в обычном режиме.
Как URA.RU писало ранее, в начале лета над территорией Курской атомной электростанции в Курчатове был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Фрагменты сбитого дрона тогда упали на парковочную зону рядом со строящимся энергоблоком АЭС-2, в результате чего был поврежден автомобиль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.