23 августа 2025

На Курской АЭС загорелся трансформаторный блок

Пожарные приступили к ликвидации возгорания на Курской АЭС
Пожарные приступили к ликвидации возгорания на Курской АЭС Фото:

На территории Курской атомной электростанции в городе Курчатове произошел пожар в трансформаторном блоке. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Возгорание произошло на территории Курской АЭС в Курчатове, пожарные устраняют последствия инцидента», — пишет telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу станции.

Пожар возник в трансформаторном блоке, работающем с нагрузкой в 30%. Данный объект не входит в перечень оборудования, относящегося непосредственно к АЭС, поэтому опасность для станции отсутствует. Электроснабжение города продолжается в обычном режиме.

Как URA.RU писало ранее, в начале лета над территорией Курской атомной электростанции в Курчатове был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Фрагменты сбитого дрона тогда упали на парковочную зону рядом со строящимся энергоблоком АЭС-2, в результате чего был поврежден автомобиль.

