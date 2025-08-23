В каких аэропортах вводились ограничения 23 августа. Карта

В аэропорту Пулково действуют ограничения на впуск и выпуск воздушных судов
Ограничения введены в аэропорту Казани
Ограничения введены в аэропорту Казани Фото:

За 23 августа в 12-ти аэропортах разных городов введены ограничения на впуск и выпуск воздушных судов. Об этом сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. Карта авиагаваней с введенными ограничениями — в материале URA.RU.

Ограничения на впуск и выпуск воздушных судов введены в аэропортах городов Калуга (Грабцево), Санкт-Петербурга (Пулково), Нижний Новгород (Стригино). Также ограничения присутствуют в аэропорту Пензы, Казани, Ульяновска, Кирова (Победилово), Ульяновска (Баратаевка), Ижевска, Самары (Курумоч) и Тамбова (Донское). 

Тем временем существуют аэропорты, в которых 23 августа также вводились ограничения, но позже были сняты. В число таких авиагаваней вошли аэропорты Волгограда и Саратова (Гагарин).

