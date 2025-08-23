Попова: четыре случая холеры зафиксировали в России за этот год

В России с начала 2025 года зарегистрировано четыре случая завоза холеры, все заболевшие прибыли из Индии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова и призвала граждан, планирующих поездки в Индию или возвращающихся оттуда, внимательно следить за своим здоровьем.
«В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью. Чаще всего люди, которые привозят оттуда холеру, не придают большого внимания и значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро», — заявила Попова в интервью ТАСС.
Глава ведомства уточнила, что все заболевшие своевременно обратились за медицинской помощью и сейчас чувствуют себя хорошо благодаря оперативному лечению. Она подчеркнула, что при появлении симптомов холеры крайне важно немедленно обратиться к врачам — именно это спасает жизнь пациентов. Попова также отметила необходимость сохранять бдительность из-за сохраняющихся рисков заболевания во всем мире.
Ранее эксперты предупреждали, что туристы, возвращающиеся из стран с тропическим климатом, включая Индию, могут привезти инфекционные заболевания, в том числе холеру, из-за высокого риска заражения через воду и пищу. Для профилактики специалисты советуют соблюдать гигиену, пить только бутилированную воду и проходить обследование после поездки.
