23 августа 2025

ВСУ атаковали Россию дронами: аэропорты приостановили работу

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву дрон
ВСУ атаковали РФ с помощью дронов
ВСУ атаковали РФ с помощью дронов

За 23 августа в 12-ти аэропортах разных городов введены ограничения на впуск и выпуск воздушных судов. Кроме того над несколькими городами сбили беспилотники. Что происходит в России — в онлайн-трансляции URA.RU. 

