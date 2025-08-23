ВСУ атаковали Россию дронами: аэропорты приостановили работу

ВСУ атаковали РФ с помощью дронов
За 23 августа в 12-ти аэропортах разных городов введены ограничения на впуск и выпуск воздушных судов. Кроме того над несколькими городами сбили беспилотники. Что происходит в России — в онлайн-трансляции URA.RU.
