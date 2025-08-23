23 августа 2025

Канцлер ФРГ Мерц сравнил прогресс по миру на Украине с дорогой в 10 км

По мнению Фридриха Мерца, до урегулирования конфликта еще далеко
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Прогресс в вопросе установления мира на Украине пока незначителен — из условных 10 километров пути пройдено лишь 200 метров. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы сделали первые шаги <...>. Мы находимся на пути протяженностью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров», — заявление Мерца приводит портал Tagesschau.

По словам немецкого канцлера, для урегулирования украинского конфликта «необходимо терпение». Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил, что стране еще рано принимать конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины.

До этого Евросоюз обвинили в потере суверенитета из-за решения оплачивать поставки американского оружия Киеву, передает телеканал 360. На этом фоне президент США Дональд Трамп снова пригрозил санкциями участникам в случае срыва переговоров, отмечает «Национальная служба новостей».

