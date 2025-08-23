Канцлер ФРГ Мерц сравнил прогресс по миру на Украине с дорогой в 10 км

Прогресс в вопросе установления мира на Украине пока незначителен — из условных 10 километров пути пройдено лишь 200 метров. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Мы сделали первые шаги <...>. Мы находимся на пути протяженностью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров», — заявление Мерца приводит портал Tagesschau.
По словам немецкого канцлера, для урегулирования украинского конфликта «необходимо терпение». Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил, что стране еще рано принимать конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины.
До этого Евросоюз обвинили в потере суверенитета из-за решения оплачивать поставки американского оружия Киеву, передает телеканал 360. На этом фоне президент США Дональд Трамп снова пригрозил санкциями участникам в случае срыва переговоров, отмечает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.