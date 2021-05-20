Местные жители не могут попасть к врачу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В больнице Водников (Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России) в столице ЯНАО Салехарде возникли гигантские очереди, в которых не соблюдаются никакие коронавирусные ограничения. Горожане жалуются, что место приходится занимать с раннего утра. Об этом рассказывают люди, побывавшие в медучреждении.

«Возмущению нет предела! Прохождение медосмотра в больнице Водников. И психиатр всего час принимает. Жара. О дистанции и речи нет», — пишет пользователь на правах анонимности в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Подслушано в Салехарде».

Многие отметили, что эта проблема не новая. «Медосмотры именно так и проходят каждый год, уже как норма», — пишет Елена Полякова. «Хоть кто-то решился выложить этот дурдом! На работе все возмущаются, стульев нет, очередь за 4 часа занимают, а некоторые вообще с утра там сидят», — отметил Александр Харитонов.

В департаменте здравоохранения пояснили, что больница Водников относится не к городскому ведомству, а находится в подчинении Федерального медико-биологического агентства России. На звонки корреспондента там никто не ответил. Туда направлен запрос, ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги в очереди в больнице умер мужчина. Он пришел к терапевту для прохождения медосмотра.

Фото: группа «Подслушано в Салехарде» «ВКонтакте»