В Тюмени воспитатель обвинила в смерти ребенка его родителей

Ранее суд признал воспитателя виновной в причинении смерти по неосторожности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу воспитателя, по вине которой в октябре 2018 года погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Педагог пыталась доказать суду, что воздушный шарик, ставший причиной смерти ребенка, был принесен им из дома.

«Адвокат воспитательницы ссылался на то, что воздушный шарик ребенок с разрешения матери принес из дома. Таким образом, родители не исполнили принятые на себя обязательства по договору об образовании, запрещающем приносить игрушки в образовательную организацию. По ее мнению, ребенок мог проглотить шарик еще по пути в детсад — этот факт не опровергнут экспертизой», — указано в сообщении Тюменского областного суда.

Суд установил, что воспитатель нарушила должностные инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей во время пребывания в детском саду. Педагогам предписано во время прогулки контролировать выполнение требований личной гигиены. Детям запрещается брать в руки и в рот грязные предметы.

Ранее URA.RU писало о том, что в 2018 году четырехлетний ребенок, находясь на прогулке в тюменском детском саду проглотил часть латексного шарика. Позже его без сознания нашли воспитатели. Ребенок впал в кому, но спасти его не удалось. В марте 2021 года суд признал педагога, следившего за детьми, виновным по ч.2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Наказания она не понесла, поскольку срок давности привлечения к ответственности уже истек.