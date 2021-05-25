25 мая 2021
24 мая 2021

В Тюмени воспитатель обвинила в смерти ребенка его родителей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Ранее суд признал воспитателя виновной в причинении смерти по неосторожности Фото:

Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу воспитателя, по вине которой в октябре 2018 года погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Педагог пыталась доказать суду, что воздушный шарик, ставший причиной смерти ребенка, был принесен им из дома.

«Адвокат воспитательницы ссылался на то, что воздушный шарик ребенок с разрешения матери принес из дома. Таким образом, родители не исполнили принятые на себя обязательства по договору об образовании, запрещающем приносить игрушки в образовательную организацию. По ее мнению, ребенок мог проглотить шарик еще по пути в детсад — этот факт не опровергнут экспертизой», — указано в сообщении Тюменского областного суда.

Суд установил, что воспитатель нарушила должностные инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей во время пребывания в детском саду. Педагогам предписано во время прогулки контролировать выполнение требований личной гигиены. Детям запрещается брать в руки и в рот грязные предметы.

Ранее URA.RU писало о том, что в 2018 году четырехлетний ребенок, находясь на прогулке в тюменском детском саду проглотил часть латексного шарика. Позже его без сознания нашли воспитатели. Ребенок впал в кому, но спасти его не удалось. В марте 2021 года суд признал педагога, следившего за детьми, виновным по ч.2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Наказания она не понесла, поскольку срок давности привлечения к ответственности уже истек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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