25 мая 2021
24 мая 2021

В ЯНАО нашли трещины на недавно отремонтированных дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние дорог Екатеринбурга, трещина в асфальте, перекресток малышева генеральская
Дороги были отремонтированы в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Фото:

Общественники ЯНАО в ходе проведенных осмотров нашли дефекты на дорогах, отремонтированных два года назад в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«Мы увидели, что дороги в целом в удовлетворительном состоянии, но обнаружили трещины на некоторых участках», — приводит пресс-служба слова члена окружной Общественной палаты Евгения Кириллова. Без замечаний не обошлось в Салехарде, Ноябрьске и в Надымском районе.

Трещины были обнаружены на участке дороги Надым — Старый Надым, а в Ноябрьске — на участке дороги на подъезде к городу. В окружной столице дорожное покрытие растрескалось на участках по улице Трудовая и по улице Глазкова.

В правительстве ЯНАО напомнили, что между департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямала, Общественной палатой Ямала и окружной дорожной дирекцией существует трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках нацпроекта. Регион принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» третий год.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Дмитрий Артюхов потребовал усилить контроль за расходованием бюджетных средств в дорожной сфере. Помимо дорожной сферы, власти также обеспокоены контролем за расходованием средств на национальные проекты, которые финансируются из федерального и окружного бюджетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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