09 июня 2021

Педагог заменила в тюменской облдуме депутата-миллиардера. Инсайд URA.RU подтвердился

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Заседание комитета по бюджету и финансам в Тюменской областной Думе. Тюмень, горицкий дмитрий
Экс-депутат Дмитрий Горицкий сменил тюменскую облдуму на СФ Фото:

Проректор Тюменского областного госинститута развития регионального образования (ТОГИРРО) Марина Кускова заняла в тюменской облдуме место экс-депутата Дмитрий Горицкого, ушедшего в Совет Федерации. Такое решение 10 июня принял региональный избирком, сообщили URA.RU в реготделении партии «Единая Россия».

«Передать вакантный мандат депутата Тюменской областной думы шестого созыва Кусковой Марине Валентиновне», — говорится в решении избиркома. В региональном списке ЕР, сформированном перед выборами в облдуму 2016 года, Кускова занимала 32 позицию.

Ранее агентство со ссылкой на собственный источник в облдуме писало, что проректор ТОГИРРО займет место Горицкого до конца текущего созыва (до сентября 2021 года — прим. ред.). Этот же источник отмечает, что Кускова скорее всего войдет в комитет по соцполитике регионального парламента.

Горицкий являлся самым богатым депутатом тюменской облдумы — в 2019 году он заработал 1,1 млрд рублей, в 2020 — 850 млн рублей. Экс-парламентарий был выбран сенатором 27 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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